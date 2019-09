Francesco Totti difende il bambino sospeso da scuola per i capelli alla Ibrahimovic: «Gli insegnanti dovrebbero riflettere»

di Simone Pierini

scende in campo per. Il piccolo si è presentato in classe con u, suo idolo. Una chioma bionda legata in un codino e i capelli rasati ai lati. Gli insegnanti hanno definito il taglio una provocazione e lo hanno sospeso. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, arriva dalla Russia dove l'ex capitano della Roma è sbarcato per il “Football Heroes Award".Il bimbo si chiama Prokhorov Ilinykh e frequenta una scuola nel territorio di Krasnoyarsk, una città della Russia siberiana centrale. «Non mi sembra giusto quello che è successo, anzi è surreale - le parole di Totti riportate dalla Gazzetta dello Sport - È ingiusto che una persona, per di più un bambino, sia perseguito perché segue il suo idolo, visto che non fa niente di male.».Le polemiche che hanno seguito la vicenda hanno portato le autorità locali a scusarsi con i genitori del bambino per la decisione presa dagli insegnanti.