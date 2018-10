Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lui si chiamaed è il carabiniere che con ogni probabilità passerà alla storia del processo per la morte diper aver finalmente tolto un velo sulle bugie e sulle omissioni degli ultimi nove anni. Originario di Brindisi, all’epoca del pestaggio e della conseguente morte di Cucchi (per cui accusa due suoi colleghi) erain servizio nella stazione Appia.Nel processo bis è finito sotto accusa insieme ad altri quattro colleghi:(indicati come autori materiali del pestaggio),. Ma di lui si era parlato già un paio di anni fa, dopo che Ilaria Cucchi postò una sua foto in costume da bagno: «Volevo farmi del male - scrisse la sorella di Stefano su Facebook - volevo vedere le facce di coloro che si sono vantati di aver pestato mio fratello, coloro che si sono divertiti a farlo. Di coloro che lo hanno ucciso». Sotto quel post decine di persone insultarono e minacciarono di morte il carabiniere.Tedesco sporse denuncia in procura nell’aprile 2016 e in quel processo è stato ammesso come parte civile: molti messaggi e commenti al post erano minacce a lui e alla sua famiglia. I suoi legali chiesero oltre 500mila euro di danni ai 31 utenti che avevano scritto insulti e minacce: oggi, a nove anni dalla morte di Cucchi, viene fuori che Tedesco non aveva picchiato Cucchi, ma lo aveva anzi difeso. Almeno stando al suo racconto, che il processo verificherà.