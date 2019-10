Arrestata la stalker del capo gabinetto di Di Maio, è una sceneggiatrice Rai: «Messaggi e telefonate per due anni»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 10:31

Un’autrice Rai e sceneggiatrice di film e fiction,, è stata arrestata due giorni fa a Roma per stalking nei confronti di un diplomatico,, capo di gabinetto della Farnesina eLa Pizzale si sarebbe resa protagonista di insistenti e reiterati atti persecutori contro Sequi, che avrebbe tempestato di messaggi e telefonate nonché minacciato.L’arresto è scattato due giorni fa: la donna, 41 anni, era nella sua casa di Roma quando è finita in manette. Ora è a disposizione delle autorità e dovrà rispondere delle accuse, dopo la denuncia del diplomatico con cui aveva avuto una breve relazione nel 2017: relazione poi finita, ma Valentina non lo aveva accettato, tanto da continuare a perseguitare Sequi con telefonate e messaggi.È stato, appunto, lo stesso Sequi a denunciarla: la loro relazione, scrive il Corriere della Sera, iniziò nel 2017, ma finì dopo pochi mesi. Una storia come tante, che non decollò perché i due erano diversi e avevano poco in comune: nonostante ciò la Pizzale iniziò a chiedere spiegazioni e a insistere per tornare insieme e riconciliarsi, richieste sempre rifiutate dal diplomatico.A un certo punto però i toni della donna cambiarono: minacce, aggressività, la Pizzale si sentiva ferita e disse a Sequi che se non sarebbero tornati insieme lei gli avrebbe rovinato la vita, e quindi la carriera. Lui, dopo l’iniziale prudenza, decise però di denunciarla: ma nemmeno l’avviso di garanzia e la diffida del giudice servirono a far fermare Valentina, che continuò con le sue minacce e i suoi ricatti, fino all’arresto di due giorni fa.