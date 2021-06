L'esame di maturità liberatorio di Francesco: dopo 5 anni può andare a scuola FOTO

Non è per il Covid che da tanto, tanto tempo, una enormità, non mette piede a scuola. È per un'altra ragione. Francesco Rizzo, 18 anni, è uno studente modello, che però non ha mai visto la sua scuola, a causa di una grave patologia che gli impedisce di uscire di casa.

Ci è andato oggi, 16 giugno, per la prima volta, dopo cinque anni, per affrontare l'esame di maturità al liceo classico Marchesi di Padova. Eccolo nella foto dell'Ansa mentre pedala verso il suo esame.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA