Francesco, ucciso a 18 anni a Napoli: l'agguato fuori da un locale dopo una lite tra giovanissimi

Choc a Napoli dove nella notte un ragazzo di 18 anni, Francesco Pio Maimone, è morto dopo essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco. Il 18enne è stato ucciso intorno alle 2 a Mergellina, nei pressi di uno chalet. Francesco è stato trasportato da alcuni amici all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sull'episodio indaga la polizia di Stato.

Chi era il 18enne ucciso nella notte

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino il giovane è arrivato in condizioni gravissime in ospedale, ferito al torace da un colpo d'arma da fuoco: Francesco, residente a Pozzuoli, sarebbe stato centrato al petto da un proiettile mentre si trovava sul lungomare partenopeo insieme ad un gruppo di amici. Sono stati proprio questi ultimi a portarlo in ospedale: dopo numerosi tentativi di rianimarlo però il giovane non ce l'ha fatta.







I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi davanti a un noto chioschetto della zona di Mergellina. La notte dello scorso 12 marzo la zona di Mergellina era stata teatro di un altro fatto di sangue, il ferimento di un giovane ritenuto legato alla camorra, colpito più volte mentre si trovava in auto. Molto gravi le ferite riportate: i killer l'hanno ferito gravemente all'addome e alla zona cervicale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 14:26

