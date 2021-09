Francesco torna dal matrimonio di un amico e precipita dal balcone di casa: trovato morto nel giardino

Cade dal balcone e viene trovato morto in giardino. Francesco Marchi, 30 anni, è stato trovato da sua madre nel giardino della casa di Carpi (Modena) in cui viveva dopo essere presumibilmente precipitato dal balcone. Il ragazzo, ex calciatore del Reggiolo, era rientrato a tarda sera dopo il matrimonio di un suo caro amico.

L’ipotesi è quella di un drammatico incidente. Forse il giovane, ex calciatore del Reggiolo calcio di cui era stato anche capitano, si è sporto troppo dal balcone mentre fumava una sigaretta. I carabinieri stanno comunque portando avanti le indagini e non escludono nemmeno la pista del suicidio. Maggiore chiarezza verrà fatta dall'autopsia, un'altra ipotesi è quella che possa aver fatto bagordi la sera prima e che si sia sbilanciato sul balcone.

Francesco potrebbe essere morto sul colpo, quando sono intervenuti i soccorsi, come riporta Il Corriere della Sera, purtroppo per il 30enne non c'era più nulla da fare. Lo scorso anno il giovane aveva perso il papà ma tutti lo hanno descritto come un ragazzo molto vitale e reattivo. La sua scomparsa ha sconvolto tutta la comunità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 14:30

