Italiano scomparso a Barcellona: Francesco Miranda ha 23 anni, «nessuna notizia da tre giorni»

🆘URGENTE⚠

Este es Francesco y ha #desaparecido en #Barcelona

¿Lo has visto?

Llámanos

☎️062

☎️091

☎️112

Tu RT puede ayudarle pic.twitter.com/kYaPwI6Inb pic.twitter.com/YqjzYoOhxv — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 25 settembre 2018

Mercoledì 26 Settembre 2018

Un ragazzo italiano di 23 anni, Francesco Miranda , è scomparso in Spagna: da qualche giorno non si hanno più notizie di Francesco, che era a Barcellona. A darne notizia è stata la Guardia Civil, che con un tweet ha postato la foto del ragazzo e un appello a dare notizie in caso di avvistamento.Poco dopo il casonell’appello delle autorità catalane si specifica che il giovane ha occhi scuri e capelli castani, è alto 1,80 e parla e comprende bene lo spagnolo perché vive nel Paese iberico da qualche anno. «Indossava jeans e camicia nera», si legge nel tweet. Dalle autorità italiane ancora nessun commento al riguardo. Di Francesco non ci sono notizie da domenica scorsa, 23 settembre.