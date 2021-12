La bimba va a svegliare il papà, lui non risponde: Francesco è morto a 42 anni

Un uomo di 42 anni, Francesco Lelli, è morto in casa nel suo letto a Pineto, nel teramano: la tragica scoperta del suo decesso è stata fatta dalla figlioletta di 10 anni, che al mattino presto è andata a svegliare i genitori nel lettone. Ma se la mamma ha subito risposto agli appelli della bambina, non è stato lo stesso per il papà, che non rispondeva e appariva esanime.

Vedendo che c'era qualcosa che non andava, la moglie ha così chiamato i soccorsi, che sono intervenuti e lo hanno trovato in condizioni disperate, racconta oggi il Corriere Adriatico. Trasportato in ospedale ad Atri, Francesco non ce l'ha fatta: la causa della morte è un infarto. Il pm di turno dopo l'ispezione cadaverica fatta dal medico del pronto soccorso ha firmato l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.

E ieri al suo funerale sono stati tanti i suoi concittadini che hanno partecipato all'ultimo saluto per il 42enne. «Era la persona più buona del mondo», dice un amico, che al Corriere Adriatico racconta di quanto Francesco sia stato sfortunato nel suo passato: dopo aver perso il fratello maggiore quando era bambini, sei anni fa aveva perso la mamma (per una grave malattia), e due mesi fa anche il papà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 09:32

