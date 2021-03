Francesco Borgomeo: «L'ecomia circolare salverà la manifattura italiana. E toglie soldi alla Mafia»

«Cosa è l'Economia circolare? E' quell'economia che riutilizza prodotti che arrivano dal consumo, reinserendo nel ciclo produttivo ciò che è arrivato a fine vita. Permette di risparmiare materiali, di evitare di inquinare e sprecare meno».

Francesco Borgomeo, Presidente di Unindustria Cassino-Gaeta, è quello che potremmo definire un “imprenditore green”, parola spesso abusata, soprattutto in questi ultimi mesi, complice il Recovery Found.

Dottor Borgomeo, quindi l'economia lineare crea un prodotto che viene utilizzato fino alla fine del ciclo di vita di questo oggetto. L'economia circolare, invece, riparte da quell'oggetto che altrimenti finirebbe in discarica. Ci fa un esempio concreto?

«Un esempio è il nostro progetto, la Saxa Gres che recupera le scorie dei termovalorizzatori e ci fa dei sampietrini per l'arredo urbano»

Ci spieghi meglio

«La Saxa Gres recupera le scorie prodotte dai termovalizzatori che bruciano rifiuti urbani; invece di farli finire in discarica li inserisce all'interno dell'impasto ceramico che utilizziamo per creare sampiertrini per l'arredo urbano. In questo modo evitiamo che si distruggano le montagne per ricavare la pietra e che le ceneri dei termovalizzatori vadono in discarica. Questo è il futuro. Ma c'è di più»

Cosa?

«Per fare questa società abbiamo anche salvato dei posti di lavoro, rilevando l'Ideal Standard che faceva piastrelle e che era chiusa. Abbiamo salvato solo in ciociaria 400 posti di lavoro. Questa è l'industria, verso la quale, quando si parla di sostenibilità e green, si deve tendere».

Mi tolga qualche curiosità. A Roma ci sono alcuni di questi nuovi sampietrini?

«A Roma davanti all'Ospedale Sant'Eugenio c'è un marciapiede fatto con questo tipo di sanpietrini. Sono molto utilizzati, non tanto a Roma, per fare le strisce pedonali colorate. C'è un miglioramento anche sotto il punto di vista della sicurezza»

Perché?

«Noi creiamo un impasto già colorato che quindi non si consuma e non si leva il colore. Questi sampietrini sono anche certificati anti-sciovolo, perché non si leviga perché non nono sono fatti pietra. Sono garantiti. Non si consumano e Non bisogna ridipingerli. E le vernici non ci sono perché impasto è gia colorato, viene inserito durante la “cottura” dell'impasto a 1200 gradi»

Roma è il vostro primo mercato?

«Assolutamente no, il nostro mercato principale è in Germania, poi c'è quello americano, soprattutto a Miami. Abbiamo rifatto invece il centro-storico di Fiumicino. E' utilizzato in molte cittadine dell'Umbria. A Roma c'è molto poco: una striscia pedonale a via Giulia e poco altro. Eppure il comune potrebbe risparmiare molto».

Come?

«Si otterrebero qualche milione di euro di risparmio soltanto cambiando tutte le strisce pedonali di Roma con questo prodotto, cosa che permetterebbe di non ridipingerle ogni anno e emzzo. Si risparmierebbe tantissimo sui costi di manutezione e di "ripittura" delle strisce»

La vostra è una di quelle società che grazie al Recovery plan dovrebbero aumentare anche in Italia?

«L'idea di fondo dovrebbe essere quella di traformare le fabbriche tradizionali in frabbriche innovative e green. Il Recovery dovrebbe essere il volano di tutto questo processo. Questo vorrebbe dire mettere in sicurezza la manifattura italiana. Servono iniziative imprenditoriale che attraverso il green riescano ad avere nuova vita»

Mi scusi, ma si rischia di essere sempre vaghi nelle definizioni. Cosa si intende per fabbrica green esattamente?

«Fabbrica greem significa che realizza prodotti con materiali di riciclo e ha un processo produttivo che non inquina. In Francia è esattamente così: un recovery finalizzato a far sì che le industrie non inquinino più e che facciano prodotti con componenti di recupero che son green. Questo è il futuro».

Parlando di recovery, ambiente e rifiuti lei ha paventato che alcune delle risorse in arrivo dall'Europa potrebbero finire in mano alla criminalità organizzata. Perché?

«Quasi tutto ciò che riguarda i rifiuti ha potenzialmente un legame con la criminaltià organizzata. Sono un business evidente. Bisogna evitare che la criminalità metta le mani su questa massa di risorse importante».

Si spieghi meglio

«Dovunque ci siano rifiuti c'è la criminalità. Per questo l'economia circolare leva business alla criminalità perché sottriamo rifiuti. E per questo la criminità non ama l'economi circolare».

Quindi

«Bisogna evitare che la criminaltà organizzata metta le mani su questi soldi».

