Francesco, il barista muore 7 giorni dopo l'incidente: la famiglia dona gli organi

Non ce l'ha fatta Francesco Bastianoni, il barista di Senigallia, coinvolto in un incidente una settimana fa sulla SS16 Adriatica mentre viaggiava sul suo scooter. Ieri sera il decesso: Bastianoni, «Frank», 58 anni non si era più ripreso dopo il volo fatto a causa di un'auto che tentava di immettersi sulla strada e dal 17 giugno era ricoverato in rianimazione nell'ospedale di Torrette di Ancona.



Bastianoni aveva gestito il bar omonimo sulla statale nord e poi si era occupato di un altro locale, il BigBangBar, a pochi chilometri di distanza. La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..