Francesca, la ragazza down si laurea insieme alla mamma. Da piccola le avevano detto: «Non potrai scrivere»

uando aveva un anno uno specialista aveva detto ai genitori che non sarebbe mai stata in grado di scrivere. Nel percorso di Francesca la mamma Loredana Ambrosio è sempre stata al suo fianco tanto da condividere con lei anche la laurea.

Madre e figlia down laureate lo stesso giorno in Comunicazione e Dams all'. Loredana Ambrosio e la figliahanno studiato insieme, aiutandosi reciprocamente, e sono riuscite a coronare il sogno della laurea l'una accanto all'altra davanti ad una platea commossa e particolarmente partecipe, che ha tributato loro alla fine un lungo applauso.Il rettore dell'Unical, Gino Mirocle Crisci, ha voluto premiare le due neolaureate con una pergamena ricordo, definendole «due donne speciali». QCrisci ha anche sottolineato come «sia indispensabile avere tenacia e motivazione per affrontare qualsiasi percorso di studi universitario e ancora di più in una situazione di difficoltà». Il Rettore, nella stessa occasione, ha consegnato il tesserino d'iscrizione alla prima matricola dell'Anno accademico 2018-2019 dell'Università della Calabria, Bernardette Mancuso, che seguirà il corso di laurea in Scienze dell'educazione.