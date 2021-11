Francesca si schianta e muore col parapendio: era la sua prima volta. Lascia due bimbe di 6 e 9 anni

Prova per la prima volta il parapendio ma si schianta. Francesca Palliotto, 34enne originaria di Cittadella, in provincia di Padova è morta mentre era alle Canarie in seguito a un incidente con il parapendio. La 34enne viveva da anni in Spagna dove si era trasferita con tutta la famiglia, scegliendo di vivere in una barca.

Leggi anche > Tullio e Giuseppe uccisi a Ercolano perché scambiati per ladri, lo zio: «Cercavano la casa di un amico e si sono persi»

La notizia è stata riportata dal Mattino di Padova dove si è appreso che la donna lascia due figlie, una di 9 e una di 6 anni. Francesca, in quanto principiante, si era lanciata in tandem con un istruttore, ma forse a causa di una improvvisa e violenta folata di vento è stata scaraventata in una direzione anomala ed è caduta a terra.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: aveva una emorragia cerebrale e polmonare oltre ad una serie di contusioni e a nulla è servito purtroppo l'immediato trasferimento in elisoccorso a Tenerife. Sconvolta la famiglia della donna che è subito volata alle Canarie per stare vicino alle bambine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA