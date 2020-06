Francesca morta folgorata a 27 anni sotto la doccia: c’è un nuovo indagato

Francesca muore a 27 anni folgorata sotto la doccia

C’è un nuovo indagato nella per la tragica morte della 27enne, deceduta folgorata lo scorso 15 maggio mentre faceva la doccia nel bagno della propria abitazione a Celle di Bulgheria, alla frazione Poderìa.Nel corso delle indagini preliminari, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati anche ldell’abitazione in cui ha perso la vita la giovane. Ieri si sono svolti gli accertamenti tecnici irripetibili sull’immobile, disposti dalla Procura di Vallo della Lucania, alla presenza anche dei carabinieri, per fare luce sui motivi della tragedia.La ragazza, il 15 maggio, era appena rientrata a casa. I genitori la trovarono in bagno, riversa a terra, già senza vita. Ricordiamo che era statodella 27enne dal momento che l’impianto elettrico sarebbe stato oggetto di un intervento, forse artigianale, da parte del papà della giovane, qualche giorno prima.