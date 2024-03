Francesca Migliano trovata morta in casa dopo settimane. Indagato l'amico che non l'ha soccorsa: «Ero lì ma non l'ho uccisa»

di Redazione web

«Ero con lei. Si è sentita male, ho avuto paura e sono fuggito senza soccorrerla». Resta avvolta nel mistero la morte di Francesca Migliano, la 52enne trovata senza vita lo scorso 15 gennaio nel suo appartamento di Bologna, in via Cartoleria. Ciò che inizialmente sembrava un tragico evento dovuto a cause naturali si è trasformato in un enigma che conta fra le ipotesi quella che qualcuno possa averla ammazzata. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di cinquant'anni che era insieme alla donna al momento del decesso, accusato tecnicamente di omicidio. L'uomo, incensurato, avrebbe detto di essere scappato dall'appartamento dopo che la padrona di casa aveva accusato un malore, e che lo aveva fatto senza allertare i soccorsi. La sua posizione è tutt'ora al vaglio dei magistrati e dei carabinieri di Bologna che si stanno focalizzando su una serie di dettagli che gettano un'ombra di ambiguità sul racconto dell'uomo. Perché fuggire senza soccorrere una persona che sta male e senza chiamare il 118? Il grado di responsabilità dell'uomo non è ancora chiaro.

Nell'appartamento c'era anche il cagnolino della donna

Nell’appartamento in cui è stata trovata morta Migliano c’era molto sangue, il che allontana nettamente l’ipotesi che si sia trattata di una morte per cause naturali. Il decesso sarebbe avvenuto qualche settimana prima e nella casa c’era anche il cagnolino della donna, un Terrier, che avrebbe più volte morso il cadavere di Migliano. Quei morsi però, secondo gli inquirenti, non riuscirebbero a giustificare la quantità di sangue ritrovato nella casa. Migliano sarebbe morta poco prima dello scorso Natale. A scoprire il suo corpo senza vita è stata la madre, che è andata a trovarla dopo che non riusciva più ad avere sue notizie. Le due donne non si frequentavano spesso, ma avevano comunque contatti telefonici. E il fatto che Migliano non rispondesse più al telefono aveva fatto preoccupare la madre. Conosciuta e rispettata nel quartiere, la 52enne aveva prima lavorato in un centro estetico e poi aveva continuato a svolgere la professione a domicilio. Era una figura solitaria e amata, che attraversava alti e bassi, e che non disdegnava periodi di solitudine.

I tabulati

Al cinquantenne gli investigatori sono giunti attraverso l'analisi dei tabulati telefonici dei due cellulari della vittima. L'ultima persona contattata dalla donna è stato proprio l'indagato, il cui cellulare si è agganciato alle celle telefoniche presenti nelle vicinanze dell'abitazione nei pressi del Teatro Duse, in zona Santo Stefano.

Dopotutto è stato lo stesso indagato a confermare di essere stato in compagnia di Francesca Migliano quando questa si sarebbe sentita male. I dubbi del suo racconto sono alimentati dal fatto che la quantità di sangue ritrovata nell'appartamento non sarebbe compatibile con una morte per cause naturali. Va detto, però, che sono passate diverse settimane prima del ritrovamento del cadavere e che nell'appartamento era presente anche il cagnolino della vittima, un terrier, che ha contribuito a compromettere la salma. Ma da quanto emerso finora, i morsi dell'animale non giustificherebbero tutto quel sangue.

La morte, stando ai primi accertamenti, risalirebbe a molto tempo prima del ritrovamento del corpo, addirittura a poco prima di Natale.

La prima autopsia

La prima autopsia svolta dal medico legale Paolo Fais aveva potuto solo ipotizzare l’omicidio. Ma non avrebbe escluso che la donna fosse morta per cause naturali. Il pm Nicola Scalabrini ha quindi dovuto disporre altri esami sul corpo della 52enne. Ma se dovesse prevalere l’ipotesi delle cause naturali, a quel punto l’accusa per l’amico indagato passerebbe da omicidio a omissione di soccorso.

