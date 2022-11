Francesca Guacci e l'operazione a 23 anni per non avere figli: «I medici mi davano della prostituta, ma sono la donna che volevo essere» FOTO

di Redazione web

Francesca Guacci, professione fitness influencer ha fatto la sua scelta. Cinque anni fa si è sottoposta all'asportazione delle tube uterine per non rimanere incinta. Oggi che ha 28 anni e ha conquistato la notorietà social, la sua storia è diventata popolare, oggetto di critiche, di messaggi di odio e di giudizi. Ma Francesca non ha nulla da recriminarsi. «Sono serena, ho riflettuto molto, ora sono la donna che ho sempre desiderato essere» dice al Gazzettino.

La famiglia vicina

La prima a starle vicina è stata sua mamma. «L’ho appoggiata fin da subito. Ho capito che ci aveva pensato bene, che ci aveva riflettuto...meglio non fare figli piuttosto che farli e lasciarli a sé stessi. Alcune persone hanno criticato la scelta di mia figlia e a loro rispondo: è facile fare figli, è il meno. Poi bisogna educarli, seguirli». Anche il padre di Francesca, che avrebbe voluto diventare nonno, alla fine ha accettato la scelta di sua figlia.

Medici contrari

Dopo la decisione è iniziato il consulto dai medici che le consigliavano una visita psichiatrica. «Mi dicevano che ero snaturata...che era una cosa illegale...che ero una bimba immatura e viziata. Mi è stato dato velatamente o meno della prostituta». La 23enne sentendo che l’operazione fosse illegale, in realtà non è così, era disposta anche ad andare in Olanda pur di fare l’intervento. A cinque anni di distanza dall'operazione, i commenti pesanti e giudicanti la tormentano sui social, ma ormai Francesca non è più turbata.

I social

«I commenti sulle donne che non possono avere figli e li vorrebbero sono i peggiori. Vedo molto rancore. Non capisco perché una persona debba guardare cosa fanno gli altri per prendere decisioni così personali. Mi spiace se altre donne non riescono a restare incinte, ma non significa che io ne debba essere influenzata».

