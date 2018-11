Giuseppe Mignano e Francesca Inghilleri morirono il 5 settembre del 2012, dopo essere precipitati da una scogliera, la

avevano pensato ad un caso di omicidio (nel caso qualcuno li avesse spinti giù) o di omicidio-suicidio e aprirono un'indagine per omicidio volontario: sui corpi dei due ragazzi vennero effettuate analisi per accertare la presenza di alcol o droghe. Successivamente si scoprì - grazie ad una consulenza geologica - che la loro caduta era dovuta ad un costone che era franato, facendoli cadere nel vuoto. Così quando con lo scooter di Giuseppe arrivarono in quella piazzetta, una telecamera li riprese: scesero dal motorino, si allontanarono sulla scogliera che era (ed è rimasta) senza parapetto, per poi precipitare e morire.



l processo comincerà il 26 febbraio. Si sono costituiti parte civile i genitori e la figlia della ragazza morta, difesi dall'avvocato Andrea Dell'Aira.

«scogliera degli innamorati», nel mare di Terrasini. Una morte orribile, per due fidanzati che si frequentavano da poco, e per i quali finì in tragedia uno dei primi appuntamenti del loro rapporto: lui aveva 26 anni, lei 21. Francesca era anche mamma di una bambina di tre anni, avuta da una precedente relazione. Le indagini accertarono poi che la Guardia Costiera aveva presentato una nota in cui. La Procura dispose una consulenza geologica che confermò l'allarme della Capitaneria. Nè il Comune né la Regione si attivarono. Oggi l'ex sindaco di Terrasini, e l'ex dirigente dell'assessorato regionale al Territorio e Ambiente, sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo dal gup di Palermo: