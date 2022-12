Francesca Ercolini, giudice trovata morta in casa: il corpo scoperto da marito e figlio. Aveva 51 anni

di Redazione web

Una scoperta tragica in un giorno di festa, il 26 dicembre. Francesca Ercolini, magistrato di 51 anni, presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona, è stata trovata senza vita, dal marito e dal figlio adolescente, appena rientrati in casa, in viale Zara, vicino al mare a Pesaro.

Era da poco passato mezzogiorno, quando l'avvocato Lorenzo Ruggeri, compagno della donna, dopo una passeggiata in centro, ha scoperto che sua moglie non respirava più. Subito la chiamata ai servizi di emergenza del 118, ed alle forze dell'ordine, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Morte naturale?

Sul corpo della donna non ci sarebbero segni di violenza, ma comunque non si esclude che i colleghi del magistrato, accorsi sul posto, decidano per l'autopsia. Ercolini, nella sua carriera, è stata prima giudice penale a Fano, poi presidente nella seconda sezione civile del Tribunale di Ancona, doveva aveva lavorato fino ai giorni precedenti il Natale, senza manifestare particolari problemi legati al lavoro o alla propria salute, tranne un falso allarme Covid una decina di giorni prima.

Una vita per la giustizia

In qualità di giudice, spesso si era occupata anche di cause ostiche e complesse, tra cui il crac della vecchia Banca Marche. Nell'ambiente era considerata una professionista ineccepibile e preparata.

