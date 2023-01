Francesca resta incinta, l'azienda la assume a tempo indeterminato: «Così puoi goderti la tua bambina»

Restare incinta e ricevere un contratto a tempo indeterminato. Il sogno di ogni giovane mamma, che si è realizzato per Francesca Santini, 29enne assunta a Querceta (Lucca) dalla Homery Pet food, azienda con cui aveva il contratto in scadenza lo scorso dicembre. «Sei una ragazza seria e capace: ti meriti un lavoro a tempo indeterminato. Così potrai goderti al meglio la tua bambina», le hanno detto Luca Campioni e Alessandro Poli, amministratori dell'azienda.

Lanfranco Cirillo, l'architetto di Putin è latitante a Mosca: «In Italia non torno, ma sanno dove abito»

OnlyFans, professoressa di 40 anni pubblica foto. La scuola lo scopre e la licenzia: «Non m'importa, ora guadagno di più»

Il racconto di Francesca

La bella storia, in controtendenza con quanto accade alla maggior parte delle ragazze, arriva da Querceta (Lucca). «Quando Luca e Alessandro mi hanno detto che mi avrebbero dato un lavoro stabile, vista la mia situazione personale con la bambina che nascerà il prossimo mese di aprile, sono rimasta senza parole - ha detto la giovane a Il Tirreno - E li ho ringraziati, così come vorrei ringraziare le mie colleghe di lavoro perché l’ambiente professionale di Homery, dove, nella sede di Querceta, mi occupo degli acquisti, è stimolante, dinamico, giovane, con l’aspetto umano tenuto nel giusto e dovuto conto. Quando ho saputo di essere incinta, dopo la felicità immensa del momento, la mia prima preoccupazione è stata quella di dirlo in ufficio: mi sarebbe dispiaciuto non vedere rinnovato il contratto in scadenza, ma lo avevo messo in conto».

«E invece, dopo qualche settimana, Luca e Alessandro mi hanno chiamata per darmi un’opportunità: ma non una proroga, bensì un posto di lavoro fisso. Un segno di fiducia che – prosegue Francesca – ricambierò nel migliore dei modi. Sono ovviamente molto contenta: quando sarà il momento andrò in maternità e vivrò con gioia tutti momenti che si accompagneranno alla nascita della mia piccola. Ma soprattutto vivrò tutto questo con serenità perché quello che ha fatto la società Homery con me è qualcosa di straordinario».

Cristian Cocco, l'ex inviato di Striscia la Notizia indagato per estorsione: accusato dal cameraman

«Abbiamo lanciato un segnale alle altre aziende»

Luca Campioni racconta orgoglioso il gesto della sua azienda: «Non poteva essere una gravidanza, un evento così bello e unico, a rendere più complicato il suo percorso di vita. Negli ultimi giorni, una volta trapelata la notizia, molte persone ci hanno fatto i complimenti, sottolineando il rinnovo di contratto più bello. Sarebbe bello che questa fosse la normalità: non è cosi, ma noi, nel posto piccolo, abbiamo lanciato un segnale. L’auspicio è che anche altre aziende, nei limiti delle loro possibilità, possano raccoglierlo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA