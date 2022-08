Maltempo in Trentino-Alto Adige, frane e strade chiuse. Case e alberghi evacuati in Val di Fassa FOTO

Una violenta colata di fango ha invaso la Valdaora, in Val Pusteria. Temporali si sono abbattuti in queste ore su diverse zone dell'Alto Adige. Diverse le strade chiuse per il maltempo. I vigili del Fuoco stanno effettuando numerosi interventi. In particolare in Val Anterselva il rio si è talmente ingrossato da creare uno smottamento, informa la Federazione dei vigili del fuoco dell' Alto Adige sul proprio sito facebook.

#EINSATZINFO: 05.08.22 - Heftiges Unwetter in Gassl / Olang 🎥 Privat #Infointervento: 05.08.22 - Violento temporale a Valdaora. pic.twitter.com/lDymGjDbWa — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) August 5, 2022

Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in valle di Fassa, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, dove si è abbattuta una bomba d'acqua che ha provocato in breve tempo frane e smottamenti e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove - riferisce la la Tgr Trento - una frana di fango ha invaso la strada. Le persone evacuate trascorreranno la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre.

Strade chiuse

Disagi e chiusure stradali con allagamenti in Trentino Alto Adige a causa del maltempo. In Trentino, dove è stata diramata una allerta gialla dalla Protezione civile, una bomba d'acqua si è scatenata sulla valle di Fassa, provocando allagamenti in alberghi e case private a Mazzin, Pera, Vigo, Pozza, e altri paesi della zona. Tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari sono operativi e anche altri corpi di volontari stanno arrivando in zona per dare supporto. La strada statale S48 delle Dolomiti è bloccata in più punti per frane e smottamenti. Anche in Alto Adige sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strade e abitazioni, anche per via degli alberi abbattuti dal vento. In val Badia sono caduti oltre 90 litri di pioggia al metro quadro in poco tempo e numerose strade sono chiuse.

Maltempo anche a Cortina

Una frana ghiaiosa ha interrotto questa sera la statale 51 Alemagna in località Fiammes a Cortina d'Ampezzo, strada bloccata anche nei pressi di Passo Cimabanche. La frana è stata causata da un violento temporale che ha interessato la zona. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati e stanno attendendo l'apertura della strada nel parcheggio di un rifugio. I vigili del fuoco intervenuti da Cortina hanno verificato che non vi fossero veicoli coinvolti. In arrivo in mezzi movimento terra dal comando di Belluno per liberare la strada. Sull'altro versante stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Auronzo e Dobbiaco. Diversi interventi per allagamenti a Cortina.

