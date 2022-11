Frana Ischia, dispersa una famiglia di 5 persone. Lo zio: «Hanno trovato morti due dei bambini»

di Redazione web

Le cinque persone ancora disperse a Casamicciola dopo la tragica frana fanno parte tutte di un'unica intera famiglia: Gianluca Monti, il capofamiglia, la moglie e tre bambini, due maschi e una femmina. E poco fa la terribile rivelazione: due dei bambini sarebbero stati trovati morti. «Sono in ospedale. Mi hanno chiamato per il riconoscimento di due dei miei nipotini» ha detto lo zio della bimba di 6 anni e del fratellino di 7 che sarebbero stati estratti senza vita dal fango, scrive il quotidiano Il Mattino.

Ischia, chi sono le 7 vittime accertate. Francesco aveva 11 anni, la sorellina 6. Maurizio e Giovanna morti col figlioletto neonato

Secondo quanto dice lo zio, i due bambini si trovano nella sala mortuaria dell'ospedale Rizzoli. Il prete della parrocchia ha dato l'estrema unzione ai due piccoli mentre venivano trasportati in barella al punto di raccolta della Protezione Civile e dei Soccorsi. Restano ancora dispersi tre membri della famiglia Monti, marito e moglie ed un bambino.

Da ieri, giorno del disastro di Ischia, si cercano senza sosta tutte le persone che mancano all'appello. Ieri, alcuni parenti hanno sfidato il pericolo ed il fango che continuava a scendere dal monte Epomeo, per raggiungere la casa dei Monti, dove la cucina ed il soggiorno erano intatti, mentre le camere da letto erano sommerse da detriti e fango.

Silenzio nella casa

I parenti, raggiunta l'abitazione, hanno iniziato a chiamare i vari membri della famiglia, ma in risposta non hanno sentito nulla. Nessuna voce, silenzio totale dalla casa. Neanche al cellulare ha risposto nessuno, nonostante il telefono continuasse a squillare e si sentisse la suoneria anche dall'esterno. Purtroppo gli indizi non facevano ben sperare, ma le ricerche delle altre persone disperse proseguono. A valle è stato rinvenuto anche un cavallo senza vita di proprietà della famiglia, che è stato trascinato dal fango. Tra i dispersi c'è anche una coppia di coniugi, Michele Monti e la moglie, che sono gli zii del capofamiglia disperso, nonché vicini di casa.

