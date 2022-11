Frana Casamicciola, 8 morti e 13 dispersi: anche un neonato. I sindaci: «Restate a casa». Musumeci: «Il meteo complica i soccorsi»

Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Carabinieri di Ischia e Protezione civile sul posto. Si temono morti. Diverse le persone disperse già nelle prime ore della giornata, tra cui anche un neonato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 12:17

