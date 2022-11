Frana Ischia, la foto della casa senza terreno sotto. Il sindaco: «Non è l'unica, ce ne sono altre 14 così»

di Redazione web

Aggrappata alla terra, ma con il rischio costante che scivoli in basso e si frantumi come fosse di vetro. La casa in bilico a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, è l'emblema della fragilità di molte abitazioni che sono state esposte alla violenza della pioggia delle ultime ore. «Sono pericolanti, alcuni non vogliono lasciarle ma devono» ha detto Giacomo Pascale, il sindaco del piccolo comune, commentando il disastro ambientale a Casamicciola.

Appello del sindaco

E quella casa appesa, non sarebbe la sola in pericolo. «In tutta questa drammatica vicenda si guarda solo ad una foto, quella di una casa pericolante dove intorno non c'è terreno. Ma ce ne sono altre quattordici così» aggiunge Pascale, che ha invitato le famiglie a lasciare quelle cose esposte ad un rischio importante, mentre il numero degli sfollati è di 167 persone, di cui un centinaio ospiti in albergo, mentre gli altri hanno deciso di trovare una sistemazione autonomamente.

«La nostra casa sul baratro»

«I soccorsi non arrivavano e siamo rimasti fuori nel viale, dove con la mia famiglia avevamo deciso di rimanere dopo essere usciti di corsa da casa». È il racconto di Enzo Botta, l'uomo che abita con la sua famiglia, la moglie e tre figli tra cui uno di 12 anni, nella villa bianca pericolante diventata il simbolo della tragedia di Casamicciola. «Eravamo sotto la pioggia tutti e cinque, stretti, e lì siamo rimasti per un paio d'ore, perché per i soccorritori era difficile raggiungerci: davanti a noi c'era il baratro, era venuto tutto giù, sembrava di essere in un film, surreale».

