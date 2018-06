Frana la falesia della riviera del Conero: crollo in mare tra Sirolo e Numana

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SIROLO - Crolla la falesia del Conero. Frana, poco dopo le 10 di questa mattina, a sud della Spiaggia dei Lavi, tra Sirolo e Numana, in un punto già interdetto alla balneazione. C'è stata molta paura tra i bagnanti che affollavano la vicina spiaggia dei Frati, ma alla Capitaneria di porto, intervenuta con la motovedetta, non risulta che ci siano persone rimaste coinvolte. Il tratto di mare antistante i Lavi è sempre molto frequentato da sub e appassionati di canoa. L'invito delle forze dell'ordine è di seguire con grande attenzione le ordinanze e di non frequentare le zone interdette.