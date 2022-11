Frana Casamicciola, notte di ricerche nel fango e soccorritori al lavoro a oltranza. Identificata la prima vittima, alle 11 il Cdm

Casamicciola, una notte di ricerche e di speranza. La frana di sabato ha spazzato via tutto a Ischia, ma i soccorritori continuano a scavare tra il fango per cercare i dispersi, che restano 11. Si cercano ancora quattro famiglie. Il maltempo rende complicate le operazioni di salvataggio. È stata identificata la prima vittima. Si tratta di Eleonora Sirabella, 31enne che viveva sull'isola. Disperso il marito. Alle 11 si riunirà il consiglio dei ministri speciale che dovrà approvare lo stato d'emergenza. Pronti 2 milioni di euro.

Frana Ischia: morta una donna, 11 dispersi e 13 feriti. Soccorsi difficili, al lavoro tutta la notte. Oggi il Cdm su stato d'emergenza

Frana Casamicciola, gli aggiornamenti

Proseguono le operazioni di pulizia delle strade lungo via Monte della Misericordia e tutte le traverse collegate. I Carabinieri hanno svolto controlli antisciacallaggio a tutela delle abitazioni ora vuote ed hanno proseguito le operazioni di sgombero degli oltre 150 sfollati.

I Vigili del Fuoco sono impegnati sull’isola di Ischia in soccorso alla popolazione, nella ricerca dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento. Inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. Lo ha fatto sapere lo stesso corpo su Twitter.

Legnini: interventi di messa in sicurezza urgenti

«Questa tragedia rende ancora più urgente la necessità di interventi di messa in sicurezza oltre alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017 che, negli ultimi mesi, è stata resa possibile con diversi interventi di semplificazione. E grazie a questi, si iniziava a procedere speditamente», così il commissario di governo per la ricostruzione Giovanni Legnini in un colloquio con il Messaggero spiegando che «il piano per ricostruire gli edifici distrutti o danneggiati non può prescindere da incisivi interventi di prevenzione anche del rischio idrogeologico e non solo di quello sismico. Ora però - aggiunge Legnini - il tema è quello del primo soccorso per la popolazione. Una tragedia che questi nuclei, questi stessi nuclei, hanno già visto cinque anni fa».

Secondo Legnini, «nei prossimi giorni dovremmo seriamente porci un tema sicurezza per questo territorio. Si poneva - aggiunge - anche prima ma è necessario porselo a maggior ragione ora. Parliamo di una porzione piccola di territorio dove insistono criticità enormi. In un quadro generale che vede un'isola intera insicura sotto tutti i punti di vista: morfologico e sismico. E serve un piano serio di mitigazione per entrambi i rischi. Ma, ripeto, il tema è sempre stato posto ed è stato il cuore del confronto che abbiamo avuto con i sindaci dell'isola e con la Regione. Ed ora sembrava che tutto fosse andato a conclusione».

Chi era Eleonora Sirabella

La prima vittima accertata è Eleonora Sirabella, 31 enne che abitava sull'isola. Faceva la commessa in un negozio di Ischia e abitava con il marito Salvatore Impagliazzo, ancora disperso, nella parte alta di Casamicciola, vicino al punto dal dove si è generata la frana. La loro casa è stata travolta e trascinata via dal fango. Sui social il ricordo commosso di tantissimi amici e di clienti del negozio dove lavorava. Molti la definiscono un angelo, ne ricordano il tratto di bontà e mitezza ed era particolarmente benvoluta da tutti. Il suo corpo era stato ritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango.

L'uomo di fango: pensavo di essere morto

È un anziano artigiano di Casamicciola, quello che tutti hanno ribattezzato “l’uomo di fango” e che fino a questo momento resta l’unico, vero miracolato di quelli che sono stati i devastanti effetti della violenta frana che si è abbattuta all’alba di ieri sulla parte alta del paese. Giovan Giuseppe Di Massa, idraulico, è riuscito a resistere al fiume di acqua, fango e pietre che lo ha improvvisamente travolto e trascinato per metri e metri, sballottandolo alla fine nella cavità di un seminterrato dove ha anche rischiato di annegare.

Sono stati un Carabiniere (che durante il salvataggio si è procurato una profonda ferita) ed alcuni vigili del fuoco a trarlo in salvo, con le immagini girate con uno smartphone che poi hanno fatto rapidamente il giro del web e sono finite in tutti i telegiornali, anche all’estero. L’uomo è ora ricoverato al Cardarelli, a causa di lesioni interne all’addome dovute a trauma da schiacciamento.

«Preoccupato dalla eccezionale precipitazione di pioggia mi sono vestito e in piena notte sono uscito per andare a controllare che non ci fossero danni nel terreno e nel casale di mia proprietà - il racconto dell’uomo a parenti ed amici prima di essere imbarcato sull’eliambulanza del 118 - . È successo tutto in un attimo, prima una sequenza di boati scroscianti e poi questa muraglia nera che mi si è parata avanti, ho provato ad aggrapparmi a qualcosa, ma sono stato travolto e ho preso colpi dolorosissimi su tutto il corpo. Una sensazione orribile, un dolore lancinante e nella testa la paura che tutto stesse per finire in quel momento e che fossi spacciato. Poi ho sentito che mi chiamavano. E mi hanno tirato fuori».

Vigili del fuoco: lavoro complesso

Il portavoce dei vigili del fuoco ha spiegato così le operazioni di ricerca: «Siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi, soprattutto nella zona di Casamicciola in alto. I nostri mezzi, sono impegnati per liberare le strade, cosa fondamentale per i soccorsi e il ripristino della viabilità. Il numero dei dispersi può cambiare in base a persone che - ed è quello che speriamo sempre - vengono trovate perché sono rifugiate presso parenti o amici. La situazione è molto complessa, il fango è notevole. Il lavoro è complesso».

🔴 #Ischia #nubifragio, ricognizione dei droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei #vigilidelfuoco sulla frana nella zona alta di Casamicciola alle pendici del Monte Epomeo [#26novembre 21:45] pic.twitter.com/ZluE2kwUWg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2022

