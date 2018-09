Foto panoramiche mozzafiato per la villa sul mare, ma è una truffa: denunciato 25enne

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Casa vacanze da sogno a Casalvelino, ma è solo una truffa. Una donna di Sirignano pensava di aver fatto un affare, rispondendo a un annuncio su un noto sito per prendere in fitto la villa nel periodo estivo. Grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, un giovane era riuscito a persuadere la potenziale affittuaria tanto da farle versare 500 euro su una carta prepagata. Poi aveva fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri, a cui la donna si è rivolta, sono riusciti a risalire al responsabile. Si tratta di un 25enne di Casoria che è stato denunciato per truffa.