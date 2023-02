Manda foto intime a una donna su Facebook, le lo ricatta e gli estorce più di 5mila euro: «Le invio a tua moglie»

Ha conosciuto una donna sui social network e in poco tempo la loro conversazione si è trasformata in un vero e proprio incubo. La vittima, infatti, avrebbe inviato delle foto intime che avrebbe voluto rimanessero segrete. La donna, quindi, ha iniziato con i ricatti e, in poco più di due settimane, ha estorto all'uomo più di 5mila euro.

«Le invio a tua moglie»

I due si sono conosciuti su Facebook e l'uomo, un 62enne di Ravenna, le ha inviato 5.537 euro per far sì che la donna, una 41enne, non divulgasse le sue foto ad altri. Ma una persona in particolare non avrebbe dovuto vedere quelle immagini, sua moglie. «Se non mi paghi le invio a tua moglie», queste sarebbero state le parole per ricattare l'uomo che, per due settimane, attraverso bonifici e ricariche Postepay ha versato alla donna l'ingente somma. Quando però la vittima ha capito che quel ricatto sarebbe andato avanti e che la sete di soldi della donna non si sarebbe placata così facilmente ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare tutto.

In tribunale

La vicenda è finita in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Cristiano Coiro. Il 62enne ha raccontato di aver conosciuto su Facebook una donna molto più giovane di lui con la quale ha iniziato a chattare. Una relazione virtuale durata circa un anno che a un certo punto si sarebbe evoluta anche attraverso l'invio di foto: ma se la donna, 41enne originaria del Vicentino ma residente in Trentino, gli inviava qualche sua foto non intima su WhatsApp, il 62enne ha iniziato a mandarle foto in cui si mostrava completamente nudo.

L'incubo

Quella complicità iniziale, nata in chat, si è trasformata ben presto in un incubo. La sua amica speciale, infatti, ha iniziato a ricattarlo. La minaccia era quella di inviare le sue foto alla moglie e a tutti i suoi conoscenti e ben presto l'uomo ha iniziato a inviare i primi bonifici per comprare il silenzio della donna. Il 13 dicembre 2019, poi, l'uomo ha deciso di denunciarla: «A un certo punto non ce l’ho fatta più - ha dichiarato la vittima davanti al giudice - mi sono aperto con mia moglie e ho fatto denuncia ai carabinieri». La donna per convincerlo a dargli i soldi lo avrebbe inoltre minacciato inviandogli foto della sua abitazione, rubate dal profilo Facebook di lui, alludendo a una possibile vendetta nei confronti della sua famiglia. Per la difesa, invece, i soldi ricevuti dalla donna sarebbero stati dei regali effettuati dall'uomo all'amica speciale.

