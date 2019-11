Ricatta la donna che gli aveva inviato foto hot: arrestato

Un 48enne di Mori (Trento) è stato arrestato per aver ricattato una donna 40enne di Manerbio, nel Bresciano, che gli aveva inviato foto hot. L'uomo era riuscito a farsi dare 3 mila euro per non divulgare foto e video che la donna conosciuta in internet aveva spedito all'inizio della loro relazione virtuale. Dopo l'ultimo versamento, circa 200 euro, è scattato l'arresto del 48enne bloccato proprio mentre prelevava il denaro allo sportello postale di Mori. Sabato 23 Novembre 2019, 16:04

