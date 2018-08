Quando i calciatori non avevano tatuaggi nè creste e andavano a #Ostia ma erano forti lo stesso: Di Chiara, Conti, Giordano, Di Bartolomei



Era il calcio a misura d'uomo e non di sponsor con cui siamo cresciuti e che purtroppo non esiste più... pic.twitter.com/MnF7G8hoSh — FrancescoTroncarelli (@effetronky) 12 agosto 2018

Non avevano tatuaggi. Non avevano creste. Fisici asciutti, ma normali, non ipermuscolosi. Costumi di moda in altri anni. Le fidanzate non erano letterine, meteorine o veline. E loro, i nostri beniamini di un tempo, sembravano persone comuni. Eppure erano tra i più forti giocatori della Serie A, tre di loro bandiere conclamate delle due squadre romane. La foto pubblicata da Francesco Troncarelli , giornalista, conduttore radiofonico e "romano da sette generazioni" come lui stesso scrive nella sua biografia su twitter, mostra in spiaggia quattro monumenti del calcio romano.. Una foto d'altri tempi, una foto da amanti del calcio della fine degli anni '70 e primi anni '80.La normalità di allora fa da contrasto con la vita da Star di alcuni giocatori di questi anni, che sembrano passare la loro carriera in una sorta di isolamento di lusso, irraggiungibili. Tutto al contrario rispetto alla vita normale, o quasi, che conducevano i giocatori ritratti in foto. Laziali e romanisti, abbracciati e fotografati insieme. Senza una polemica, senza che qualche tifoso alzasse la voce per protestare, senza messaggi d'odio sui social perché magari ci si fotografava con i rivali di sempre. Un calcio d'altri tempi, uomini d'altri tempi, tifosi di altri tempi. Ma non è che sotto sotto, questo calcio d'altri tempi, un po' ci manca?