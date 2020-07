Oggi è il suo compleanno. Lo riconoscete in questa foto?

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 19:46

. Compie 79 anni, ed è uno degli uomini più rispettati del nostro paese. E anche uno dei più amati. Un episodio, molto recente, ha contribuito ad accrescerne la simpatia: un piccolo video diventato subito virale. In questa foto, invece, appare sostanzialmente irriconoscibile, quando, giovanissimo, iniziava a calcare la scena politica italiana.Ovviamente stiamo parlando del. Qui in una foto dell'Archivio Riccardi che, in occasione del compleanno dell'inquilino del Quirinale ha deciso di rendere omaggio al Presidente con questi scatti del suo settenato e d'epoca. Alcuni veramente molto belli e particolari. L'episodio al quale facevamo riferimento, ovviamente, è quello che è accaduto durante il lockdown, quando il Presidente Mattarella si è rivolto agli italiani con un video messaggio; in quell'occasione, per un piccolo errore, fu messo online un fuorionda, nel quale il presidente, mentre si aggiustava un "ciuffo ribelle", con molta umanità, ha confessato al suo portavoce che "neanche lui poteva andare dal barbiere".FOTO / Archivio Riccardi