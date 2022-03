Forte vento a Palermo: panico in aeroporto, crolla una palazzina e l'autostrada si blocca

Notte di paura a Palermo. Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 64 nodi, quasi 120 km/h, hanno abbattuto una parete di cartongesso dell’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo. Nella notte è scattato il piano di emergenza e lo scalo è stato chiuso. Ma non solo. Il forte vento di scirocco che si è abbattuto a lungo su Palermo, ha causato numerosi danni.

Forti raffiche di vento a Palermo. Scene di panico all'aeroporto Falcone-Borsellino dopo la caduta di una parete. Non si segnalano feriti. #ANSA pic.twitter.com/DURj3Lm1Li — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 31, 2022

PANICO IN CITTÀ

Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, Palermo è stata oggetto di raffiche di vento da record. Una palazzina fatiscente è parzialmente crollata in via Ximenes, nel rione Borgo Vecchio. Secondo i rilievi, sarebbe crollato il pavimento del primo piano, coinvolgendo un magazzino. I vigili del fuoco hanno subito cominciato a scavare per verificare se ci fossero persone. Hanno scavato per ore e solo a tarda notte hanno accertato che sotto le macerie non c'era nessuno. Nessun ferito nel crollo.

Raffiche di vento fino a 64 nodi hanno sfondato una porta a vetri di un gate all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. «Si è creato - spiegano dallo scalo - un effetto camino che ha abbattuto una parete di cartongesso». Il crollo ha seminato il panico fra i presenti: è avvenuto alle 22,30 circa ed è scattato il piano di emergenza dell’aeroporto. I passeggeri in attesa per la partenza sono stati fatti evacuare dal varco staff. Non vi sono feriti. L’aeroporto è stato chiuso fino alle 1.45 e poi è tornato operativo. Il vento è sceso a 16 nodi e la situazione si è normalizzata.

Il forte vento ha anche causato il dirottamento di cinque voli in arrivo a Palermo verso l’aeroporto di Catania: fra questi i voli da Trieste e Pisa. Il volo da Marsiglia, invece, è stato fatto atterrare a Lamezia. Sono stati cancellati 8 voli.

Sull'autostrada Palermo Catania sono crollati a causa delle raffiche tre alberi, uno dei quali è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Il grosso albero ostruisce tutta la sede stradale. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Prevista nell’area occidentale della Sicilia allerta gialla e condizioni meteo avverse.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 15:52

