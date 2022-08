Forte dei Marmi, suv si schianta sul lido: le immagini choc. Due ragazze si salvano per un pelo

Forte dei Marmi, due video ricostruiscono quanto accaduto ieri, quando un suv ha invaso la spiaggia, schiantandosi contro uno stabilimento.

Forte dei Marmi, suv piomba dentro lo stabilimento all'ora di pranzo e distrugge tutto: ferita la donna alla guida

L'incidente

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, nel celebre stabilimento balneare 'Bagno Piero' di Forte dei Marmi (Lucca). Un suv fuori controllo è piombato improvvisamente in spiaggia da un vialetto ed ha completamente sfondato una cabina in legno che separava la zona di accesso dagli ombrelloni, finendo la corsa sulla spiaggia e travolgendo alcune tende con lettini e sdraio. L'incidente sarebbe avvenuto per un lieve malore accusato da una donna alla guida del suv. Il veicolo ha poi finito la propria corsa contro alcune tende: la donna è stata portata all'ospedale della Versilia, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Tragedia sfiorata

Due filmati, che raccontano il prima e il dopo l'incidente, danno l'idea di quanto il pomeriggio di ieri abbia rischiato di diventare tragico. In un primo video, registrato dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento balneare, si vedono due donne camminare sul vialetto che conduce alla spiaggia. Pochi istanti dopo, arriva il suv a tutta velocità che si schianta contro la cabina di legno.

Un secondo filmato, invece, mostra la devastazione successiva all'incidente: tende, lettini e sdraio sono state completamente travolte, con danni ingenti alle strutture.

