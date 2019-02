Comune nella bufera per il video del forno crematorio: «Sembra il pizza Village»

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Era l’inaugurazione del, l’hanno trasformata nell’apertura del, non rendendosi neanche conto di quanto aberrante sia pubblicare suidi una cremazione e andarne fieri. Il vicesindaco Panini, anziché postare video lesivi della dignità e del dolore altrui, guardasse a casa sua. Il Comune ha ancora il suo da fare per mettere in regola l’intero comparto». È il commento di Gennaro Tammaro e Alessio Salvato, delegati Efi () di Napoli, al post Facebook con cui Enrico Panini, assessore del Comune di Napoli con delega ai cimiteri, presenta il primo forno crematorio della città.– spiegano Tammaro e Salvato – che, ribadiamo, da solo non servirà comunque a smaltire l’intero carico di richieste che viene dal territorio. Ci hanno messo un’eternità per una soluzione che da sola non risolve il problema. E festeggiano come vedere una bara entrarci dentro sia la vittoria dello scudetto. Lo stesso Comune dovrebbe ancora rispondere su quando ha intenzione di mettere in regola con le leggi regionali i dipendenti del comparto cimiteriale, che operano in barba a un regolamento regionale che impone che questi abbiano regolare qualifica professionale. O se mette la mano sul fuoco che bare non a norma come quelle che abbiamo mostrato qualche settimane fa non torneranno ad affollare il deposito di Poggioreale».