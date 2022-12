Avvolta dalle fiamme mentre cucina, morta dopo 24 ore di agonia

Non ce l'ha fatta la donna rimasta intrappolata tra le fiamme nella sua casa, è morta dopo un giorno di agonia. L'anziana avvolta dalle fiamme mentre cucina era stata ricoverata con ustioni di terzo grado sull'80% del corpo. Il grave incidente domestico è successo ieri mattina, 27 dicembre, a Ormelle (Treviso), in via papa Luciani, nella casa in cui abita una famiglia di origini indiane.

L'incidente

Erano circa le 11 quando la 79enne ha lanciato un grido di dolore. La donna stava cucinando e, a causa probabilmente di un ritorno di fiamma, si è ritrovata avvolta dalle fiamme. Il marito ha dato subito l'allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Motta di Livenza insieme ai sanitari del Suem 118 e ai carabinieri. Le condizioni dell'anziana sono sembrate subito gravissime, tanto da richiederne il trasporto in elicottero all'ospedale di Padova, nel reparto grandi ustionati. E lì si è spenta dopo un giorno di agonia.

