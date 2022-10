Nasce la Foresta degli innovatori con il supporto di VAIA: per ridare vita al verde abbattuto durante la tempesta del 2018

E’ nata la Foresta degli innovatori. Con il supporto della sua community la startup VAIA, si è ridata vita a una foresta che era stata abbattuta durante la terribile tempesta del 2018. Ed è tra i I boschi dell’Alpe Cimbra che 260 giovani, d’età e di spirito, che si sono radunati a Passo Coe (Folgaria, TN) per una giornata all’insegna della socialità, della rivalorizzazione ambientale e del divertimento. Da qualche anno, VAIA, startup italiana che si impegna a piantare un albero per ognuno dei suoi Cube venduti (amplificatori naturali di suoni per smartphone), ha voluto dedicare uno dei suoi eventi di piantumazione alla capacità di innovazione degli under35. «Questo è l’inizio di un percorso - afferma Federico Stefani, founder della startup - VAIA vuole diventare il centro di un ecosistema di innovatori. E l’energia generosa delle tante persone presenti da tutta Italia, e di quelle che da lontano hanno sostenuto l’iniziativa, è stata la conferma che siamo sulla strada giusta».

Tra i protagonisti della giornata dedicata alla Foresta degli Innovatori, lo chef Lorenzo Sirabella del Dry di Milano (tra gli Under30 di Forbes e prima pizza di Milano e della Lombardia) , che ha parlato dell’approccio alla sostenibilità, dell’evoluzione della figura del pizzaiolo, di menu che utilizzano materie prime di stagione evitando scarti e il rapporto tra pizza & cocktail. La capacità di innovazione degli under35 è stata la linfa per ricostruirla.«un nuovo luogo per ispirare, uno spazio dove la capacità di innovazione può mettere radici». A moderare l’evento lo speaker di Radio101 Fernando Proce. Tra gli altri protagonisti, oltre a Sirabella, l’attivista calabrese Francesca Bubba, il trentino Giacomo Bertoldi, CEO di Walliance, innovativa piattaforma di crowdfunding immobiliare, la psicologa romana Martina Ferrari sul tema della salute mentale, la Global Shaper dell’Hub di Napoli Maria Pia Napoletano, l’iraniana Vida Diba, Local Hero del progetto Heores Never Sleep e product manager di WRÅD (abbigliamento sostenibile), con il suo toccante discorso sulla triste situazione che sta vivendo l’Iran in queste settimane e il siciliano Sergio Pitrone, anche lui un giovane startupper Forbes Under30 (Art&Style).

