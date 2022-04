Forbes, ecco i 52 più ricchi d'Italia: Ferrero al primo posto, Armani batte Berlusconi

L'uomo più ricco d'Italia? E' Giovanni Ferrero al primo posto nella classifica di Forbes. Ferrero – che guida l’omonimo impero dei dolci, con un patrimonio stimato in 36,2 miliardi di dollari – è al 36esimo posto tra i 2.668 miliardari del mondo. Gli italiani nella classifica di Forbes 2022 sono 52, uno in più dell’anno scorso. Medaglia d’argento per Leonardo Del Vecchio di Luxottica (52esimo nel mondo), che accorcia sul capolista riducendo la differenza da 10 a 8,9 miliardi di distanza. Sale sul podio – con 7,8 miliardi – Giorgio Armani, che precede Silvio Berlusconi (7,1 miliardi), a sua volta in risalita rispetto ad aprile 2021 (era sesto) e alla fine dello scorso anno (quando era invece quinto).

La donna più ricca d'Italia è Massimiliana Landini Aleotti, al numero cinque. La proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini ha un patrimonio che ammonta a 5,4 miliardi di dollari. Vedova di Alberto Aleotti, manager che nel 1964 rilevò da Mario Menarini la celebre casa farmaceutica, Landini Aleotti già nel 2016 era stata considerata tra le dieci donne più facoltose del pianeta, benché la famiglia avesse specificato come la consistenza patrimoniale attribuita da Forbes fosse «una valutazione del valore puramente teorico del Gruppo Menarini». Menarini è presente in 140 paesi nel mondo e dopo la recente acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq, il gruppo ha segnato il proprio ingresso anche nel mercato oncologico americano. L’azienda conta oltre 17mila dipendenti e produce 600 milioni di confezioni di farmaci nei suoi 18 stabilimenti.

La classifica dei 52 miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei 52 miliardari italiani. Tutte le cifre - come precisato da Forbes - sono espresse in dollari.

1) Giovanni Ferrero patrimonio: 36,2 miliardi

2) Leonardo Del Vecchio e famiglia: 27,3 miliardi

3) Giorgio Armani: 7,8 miliardi

4) Silvio Berlusconi e famiglia: 7,1 miliardi

5) Massimiliana Landini Aleotti e famiglia: 5,4 miliardi

6) Giuseppe De’ Longhi e famiglia: 4,4 miliardi

7) Piero Ferrari: 4,2 miliardi

8) Augusto & Giorgio Perfetti : 4,1 miliardi

9) Patrizio Bertelli: 4 miliardi

10) Miuccia Prada: 4 miliardi

11) Francesco Gaetano Caltagirone: 3,9 miliardi

12) Paolo & Gianfelice Mario Rocca: 3,9 miliardi

13) Luca Garavoglia: 3,8 miliardi

14) Susan Carol Holland: 3,8 miliardi

15) Sergio Stevanato e famiglia: 3,8 miliardi

16) Gustavo Denegri: 3,7 miliardi

17) Renzo Rosso e famiglia: 3,5 miliardi

18) Giuseppe Crippa e famiglia: 3,2 miliardi

19) Alessandra Garavoglia: 3,1 miliardi

20) Remo Ruffini: 3 miliardi

21) Isabella Seràgnoli: 2,8 miliardi

22) Giuliana Benetton: 2,7 miliardi

23) Luciano Benetton: 2,7 miliardi

24) Federico De Nora: 2,6 miliardi

25) Alberto Bombassei: 2,1 miliardi

26) John Elkann: 2,1 miliardi

27) Brunello Cucinelli: 2 miliardi

28) Maria Franca Fissolo: 2 miliardi

29) Nicola Bulgari: 1,9 miliardi

30) Romano Minozzi: 1,9 miliardi

31) Mario Moretti Polegato: 1,7 miliardi

32) Alberto Prada: 1,7 miliardi

33) Marina Prada: 1,7 miliardi

34) Paolo Bulgari: 1,5 miliardi

35) Giuliana Caprotti: 1,5 miliardi

36) Marina Caprotti: 1,5 miliardi

37 ) Domenico Dolce: 1,5 miliardi

38) Stefano Gabbana: 1,5 miliardi

39) Manfredi Lefebvre d’Ovidio: 1,5 miliardi

40) Massimo Moratti: 1,5 miliardi

41) Nerio Alessandri: 1,4 miliardi

42) Sabrina Benetton: 1,4 miliardi

43) Diego Della Valle: 1,4 miliardi

44) Antonio Percassi: 1,4 miliardi

45) Lina Tombolato: 1,4 miliardi

46) Barbara Benetton: 1,3 miliardi

47) Simona Giorgetta: 1,3 miliardi

48) Marco Squinzi: 1,3 miliardi

49) Veronica Squinzi: 1,3 miliardi

50) Sandro Veronesi: 1,3 miliardi

51) Luigi Cremonini: 1,2 miliardi

52) Stefania Triva: 1,2 miliardi

