Assalto dei banditi al negozio Foot Locker: commessi picchiati, ma la fuga col bottino di scarpe dura poco. Due arresti

di Redazione web

Rapina violenta da Foot Locker oggi, lunedì 15 maggio, in Corso del Popolo a Treviso, quasi di fronte a piazza Borsa. I malviventi hanno colpito nel negozio di calzature poco dopo le 11 di mattina. All'interno del negozio nella via centrale della città c'è stata una colluttazione fra i banditi e i commessi, un giovane commesso è stato malmenato. All'arrivo dei soccorsi il commesso è stato portato via in ambulanza ma non sarebbe grave. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

La fuga e l'arresto lampo

I malviventi sono riusciti a scappare portando via una certa quantità di scarpe. Questo nei primi momenti dopo la rapina. Ma sul posto sono subito arrivati gli agenti della questura di Treviso che hanno iniziato le indagini e individuato due persone, ritenute responsabili del colpo.

Due arrestati

Per l'assalto a Foot Locker sono stati arrestati per rapina impropria un senegalese e un marocchino 18enni di fuori provincia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA