Incidente, scooter contro un furgone: muore ragazzo di 19 anni

Drammatico incidente poco prima delle 19 nella periferia di Fondi, in via Sugarelle. A scontrarsi, per cause da accertare, un furgone e uno scooter 50. L'impatto è stato molto violento. Un ragazzo di 19 anni di Fondi ha perso la vita. Vana la corsa disperata tentata dai sanitari del 118: all'arrivo dell'ambulanza il cuore del giovane aveva già smesso di battere. Dolore e sconcerto in città e in particolare nella contrada del Salto di Fondi dove la famiglia è molto conosciuta. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della tenenza di Fondi. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 20:49

