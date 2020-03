Coronavirus, omicidio nella zona rossa: agricoltore ucciso dall'ex dipendente

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orrore a, la cittadina in provincia di Latina divenuta da qualche giorno '' per l'allerta. Undella zona, di, è statoda un, suo ex dipendente.L'omicidio è avvenuto questa mattina: sul caso indagano sia i carabinieri che la polizia, che hanno ricostruito solo parzialmente l'accaduto. La lite tra i due è scoppiata all'interno di un campo di proprietà del 69enne imprenditore agricolo: non è chiaro se il pachistano stesse cercando di fuggire dal territorio comunale dio se fosse giunto per reclamare un mancato pagamento di uno stipendio arretrato. Al culmine della lite, il 44enne ha colpito con violenza e ripetutamente il suo ex datore di lavoro, fino ad ucciderlo.A scoprire il corpo, ormai privo di vita, dell'agricoltore, è stato il figlio, che ha allertato le forze dell'ordine. Il 44enne pachistano è stato individuato, arrestato e portato nella locale caserma dei carabinieri per un interrogatorio che, finora, non ha aiutato a chiarire il motivo della lite. Per questo motivo sono al vaglio anche eventuali testimonianze sull'accaduto.