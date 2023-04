Fondazione Agnelli, nel Cda entrano tre nuovi consiglieri: Marta Cartabia, Renzo Piano e Andrea Sironi

di Lorena Loiacono

Tre nuovi consiglieri entrano a far parte del Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agnelli: Marta Cartabia, Renzo Piano e Andrea Sironi. A deciderlo è stato lo stesso Cda, che si è riunito ieri sotto la presidenza di

John Elkann.

TRE NOMI D'ECCELLENZA

I tre nuovi consiglieri provebgono dal mondo della giustizia, dell'eocnomia e dell'ardhitettura, nomi noti anche oltre confine per l'impegno e la rilevanza della loro profesisonalità: Marta Cartabia, docente ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano, è stata presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia, Renzo Piano è architetto e senatore a vita della Repubblica e Andrea Sironi, economista, è presidente di Assicurazioni Generali S.p.A., dell’Università Bocconi di Milano e della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.



Concludono invece il loro mandato come consiglieri Valeria Fedeli, Francesco Profumo e Salvatore

Rossi: a loro il presidente John Elkann ha espresso la grande riconoscenza e stima di tutta

la Fondazione Agnelli per il contributo di idee offerto in questi anni.

Il ruolo di consiglieri d’amministrazione della Fondazione Agnelli è di alto prestigio e per questo, come noto, nessuno di loro percepisce alcun emolumento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 19:48

