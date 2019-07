Follia alla slot: perde troppi soldi, la prende a pugni e resta ferito

TRIESTE - La Polizia ha denunciato per danneggiamento un cittadino turco che arrabbiato per aver perso alle slot machine, ne ha danneggiata una all’interno di un esercizio commerciale nell’Autoporto di Fernetti, infrangendo con una serie di pugni il vetro dello schermo e ferendosi a un dito della mano.



In un’altra sala slot in via Madonnina, invece, un marocchino residente in città, ha importunato ripetutamente una dipendente e ha recato disturbo agli avventori. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Domenica movimentata - quella appena trascorsa - anche in un supermercato di via Montorsino dove due giovani hanno rubato da una cassa circa 600 euro. Indagini in corso.

Lunedì 8 Luglio 2019, 09:16

