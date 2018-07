Nigeriano in treno senza biglietto. Scoperto, lancia sassi contro la Polfer

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FOLIGNO - In treno senza biglietto scoperto fugge e lancia sassi contro la. Denunciato. Un nigeriano di 25 anni residente nel Ternano, in viaggio a bordo di un treno proveniente da, durante un servizio di controllo da parte del capotreno è risultato privo di titolo di viaggio, cioè del biglietto. Alla richiesta di un documento di identità da parte del personale di bordo di Trenitalia, ha rifiutato di farsi identificare e, all’arrivo del convoglio alla stazione di Foligno, è sceso repentinamente dal treno dandosi alla fuga. Proseguendo la fuga lungo i binari il 25enne ha raccolto alcuni sassi, scagliandoli contro gli agenti della Polfer nel frattempo intervenuti.La tempestiva attività condotta dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno guidata dal comandante Alessandro D'Antoniha permesso di individuare il fuggitivo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire dati sulla propria identità personale. Il nigeriano verrà inoltre sanzionato per violazione delle normative inerenti il regolamento ferroviario.