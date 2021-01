Mangia il sushi e finisce in rianimazione, 21enne con insufficienze multiorgano

Si è sentita male subito dopo aver mangiato il sushi e ora si trova in rianimazione. Una ragazza di 21 anni di Foligno è stata portata con massima urgenza nella struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona a causa di una grave intossicazione.

La ragazza si è sentita male poco dopo aver mangiato del sushi. Visto il malessere acuto è stata portata al pronto soccorso di Foligno dove i medici hanno stabilito il trasferimento a seguito delle gravi condizioni. La 21enne ha una grave compromissione di organi, con varie insufficienze, in particolare un’insufficienza epatica dovuta a un'intossicazione alimentare, secondo i medici causata con molta probabilità dalla leptospirosi, una malattia infettiva acuta sistemica di tipo vasculitico, causata da spirochete del genere Leptospira.

I medici hanno sottoposto la giovane a un trattamento di depurazione continua del sangue con particolari filtri per l’eliminazione di sostanze tossiche e infiammatori. Sono in corso gli esami per capire con certezza cosa possa aver scatenato una tale intorssicazione, mentre i Nas sono inervenuti nel locale dove la 21enne ha acquistato il sushi per controllare eventuali anomalie e contaminazioni.

