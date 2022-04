«Vado a fare una passeggiata» e scompare: scattano le ricerche di un militare di 34 anni sui monti della Laga

Da questa mattina sono in corso da parte dei vigili del fuoco di Ascoli e Teramo le ricerche a colle San Giacomo rientrante fra i monti della Laga di un militare di 34 anni di Folignano, in provincia di Ascoli, che è sparito di casa ieri mattina per fare una passeggiata nella zona di Valle Castellana.

I familiari, quindi, hanno provveduto a dare l'allarme e da quel momento sono scattate le ricerche in tutto l'arco montano ai confini fra le Marche e l'Abruzzo. I vigili del fuoco si avvalgono dei più sofisticati mezzi di ricerca tecnologici.

