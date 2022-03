Foggia, gemelli finiscono in ospedale dopo una lite in macchina. Indagate due persone

Rischiare la vita per un diverbio. Due persone sono state indagate dalla Procura della Repubblica di Foggia per un litigio avvenuto lo scorso 21 ottobre nel comune di Stornara. Il diverbio ha portato all’ospedale due gemelli, picchiati in maniera selvaggia. Uno dei due è ancora ricoverato in condizioni gravi.

Foggia, gemelli in ospedale dopo lite in macchina. Indagate due persone

A Stornara, in provincia di Foggia, lo scorso 21 ottobre due gemelli di 32 anni sono arrivati in ospedale dopo un litigio scoppiato in strada: i fratelli erano a bordo della loro vettura e, a seguito di un diverbio, sono stati raggiunti e poi malmenati dagli occupanti di un’Audi nera. Una delle due vittime è stata ricoverata inizialmente per i traumi riportati, ma poi le sue condizioni cliniche si sono aggravate ed è tuttora ospite della struttura sanitaria. Ancora non è chiaro se il suo stato sia peggiorato per altri motivi o il tutto sia stato generato esclusivamente dai colpi ricevuti.

Le indagini

A seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia e condotte dai carabinieri della Sezione Operativa di Cerignola, di concerto con la Stazione di Stornara, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico di due persone, ritenute coinvolte nell'aggressione e indagate. Gli indizi acquisiti dai carabinieri sono stati posti a fondamento della richiesta cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica e accolta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa il 10 marzo. Il provvedimento cautelare, obbligo di dimora con contestuale divieto di avvicinamento alle due vittime, è stato notificato nei giorni scorsi dai carabinieri di Cerignola.

