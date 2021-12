Incendio nel campo nomadi, due bimbi morti carbonizzati nel sonno. Avevano due e quattro anni

Dramma questa mattina intorno alle 9 nel piccolo comune di Stornara in provincia di Foggia. A seguito di un incendio in un campo nomadi che ha completamente distrutto alcune baracche i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia hanno dovuto affrontare una drammatica scoperta: rinvenire i corpi carbonizzati di due piccoli, una bambina di 4 anni e un maschietto di 2 anni. Le due vittime, di origine bulgara, erano fratellini.

Leggi anche > Incendio in casa, morti quattro bambini: «Intossicati dal fumo»

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021

Dalla direzione regionale del corpo sul posto è stato inviato anche il nucleo investigativo per cercare di risalire alle cause dell’incendio. Il fuoco sarebbe divampato da un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l'olio: questa la prima ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e il pm di turno, Roberta Bray, che ha avviato un'indagine. I corpi dei due bambini sarebbero carbonizzati. Quello di Stornara è uno dei più grandi insediamenti abitativi dei rom con circa mille presenze, prevalentemente cittadini bulgari.

Pare che i bambini, al momento del rogo, fossero a letto a dormire: il fuoco li ha presi nel sonno. «Il padre era andato a lavorare in campagna mentre la mamma era andata in bagno. Quando la donna è tornata ha trovato la baracca in fiamme», la testimonianza di Rosaria, una donna romena che vive da sei mesi nel campo rom. «I bambini dormivano - dice la donna -. Quando la mamma è tornata ha visto le fiamme».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA