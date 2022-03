Si schianta in auto contro un branco di cinghiali: muore Luigi, imprenditore 60enne

Tragedia a Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia. Luigi Turco, un imprenditore della zona è deceduto dopo che la sua auto si è scontrata la scorsa notte con un branco di cinghiali. Il 60enne, Luigi Turco, imprenditore agricolo, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 693, nel territorio di San Nicandro Garganico (Foggia). A quanto si apprende, l'auto guidata dal 60enne si è scontrata con un branco di cinghiali che in quel momento attraversava la carreggiata. A seguito dell'impatto, il veicolo si è ribaltato terminando la corsa contro la vicina parete rocciosa. L'imprenditore è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del personale del 118.

Foggia, Luigi Turco muore per scontrato con un branco di cinghiali

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. «Amava la sua Terra, Luigi Turco, agricoltore - come soleva definirsi (si legge sui social) - e noto imprenditore di Lesina, è morto ieri sera in un incidente stradale. Un branco di cinghiali gli ha attraversato la strada mentre, in auto, percorreva la superstrada a scorrimento veloce del Gargano, all'altezza dello svincolo per Apricena, mentre rientrava a casa».

