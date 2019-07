Omicidio Varani, la richiesta della Cassazione: «Confermare i 30 anni a Foffo»

«Bene ha fatto la Corte d'Assise d'appello di Roma ad effettuare la perizia sulla capacità di intendere e volere. Ha così accertato la capacità dell'uomo di agire, in questo caso la capacità di Manuel Foffo di agire». Lo ha detto il sostituto pg della Cassazione Simone Perelli, nella requisitoria davanti alla prima sezione penale, nel processo per la morte di Luca Varani. «Davanti a condotte criminali come questa oggetto del processo è difficile credere che possano essere commesse da un umano. Il polimorfismo da cui è affetto Foffo, né l'intossicazione cronica da alcol, giustificano quanto accaduto», ha spiegato il pg, sottolineando che « Varani era stato reso inerme ma non era incosciente, era capace di percepire le sofferenze che gli sono state imposte, in un'agonia di oltre due ore. Una morte lenta e atroce». Si è toccato, ha aggiunto «l'abisso umano».

Mercoledì 3 Luglio 2019, 15:19

