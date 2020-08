Treviso, maxi focolaio di covid-19 in un'azienda del trevigiano: 182 positivi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 16:34

Maxinell'azienda. Sono ben182 i casi di positività sui 560 test eseguiti; le altre persone che lavorano in azienda, per un totale di 700 dipendenti circa, sono in ferie. Tutti i positivi fortunatamente sono asintomatici e sono stati messi in quarantena. Dopo un vertice, convocato dalla Prefettura di Treviso con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola, è stato deciso di restare aperta mettendo inLa produzione verrà diminuita del 50%, aumenteranno le distanze di sicurezza tra le postazioni lavorative e ci saranno meno dipendenti durante i turni.Le decisioni sono state assunte oggi nel corso di un vertice convocato dalla Prefettura di Treviso con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola (Treviso) per affrontare la gestione del focolaio di contagi Covid-19 fra i dipendenti dello stabilimento agroalimentare Aia.