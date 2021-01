Vaccino, focolaio nella casa di riposo: positivi 39 anziani che avevano già ricevuto la prima dose

​Vaccino anti-Covid, un focolaio è scoppiato un una casa di riposo di Forlì: positivi 39 anziani che avevano già ricevuto la prima dose. E per le famiglie degli anziani ospiti della casa di riposo adesso cresce il timore per la salute dei prori cari.

Be dà notizia Forlì Today, segnalando che proprio in due residenze per anziani del Forlievese sono esplosi due focolai di Coronavirus, cioè alla "Orsi Mangelli" di Vecchiazzano e alla "Davide Drudi" di Meldola. E proprio nelle due strutture ci sono state le vaccinazioni di massa degli anziani e degi operatori sanitari che li assistono.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 22:36

