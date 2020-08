Coronavirus, la pattuglia aerea della Fllyteam ringrazia medici e infermieri: il video spettacolare

Un modo per ringraziare gli "eroi" della battaglia al Covid: la "squadra" degli infermieri e dei dottorti che in questi mesi negli ospedali italiani si sono prodigati per battere il virus e stoppare la pandemia. E' questo il senso dell'iniziativa della FlyTeam Room, una pattuglia aerea civile di 4 velivoli, guidata da Antimo De Rosa, il capo formazione. Per questo motivo De Rosa si è recato all'ospedale romano di Tor Vergata a Roma per invitare medici e infermieri nella base della Flyteam, per poi passare, come le freccie tricolare, sopra l'ospedale con la spettacolare coda composta dai colori della nostra bandiera.



Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA